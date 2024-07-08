Eğitmen Kadrosu Hakkında

merhaba

mevcut olarak bir belediyede sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım, kadrom ise eğitmen, meslek lisesi mezuniyetim ve lisans mezuniyetim var, kadroya geçtiğimde hangi dereceden başlayacağım ?

ve birde yedek subay olarak 1 sene memur olarak görev yaptım onun kadroya geçişte etkisi varmıdır?

teşekkürler.