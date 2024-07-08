Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Temmuz 2024 21:21
Akdeniz Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Sonuçlar ne zaman açıklanacak acaba ? Üniversitede çalışan biri varsa nasıl bir yer çalışma ortamı nasıl? Alıma paramedik ünvanına başvuran oldu mu

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