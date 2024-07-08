hemşire eğitim tayini

lise mezunu hemşire olarak atandım bu yıl öğretmenlik yazıcam ama okul istediğim ile tayin istedim tayin olmazsa eğitim tayini isteyeceğim sağlık dışı bir bölüm olduğu için bakanlık reddeder mi redder ise yargıtayda bununla ilgili emsal karar var mı bilgisi olan var mı

lise mezunu hemşire olarak atandım bu yıl öğretmenlik yazıcam ama okul istediğim ile tayin istedim tayin olmazsa eğitim tayini isteyeceğim sağlık dışı bir bölüm olduğu için bakanlık reddeder mi redder ise yargıtayda bununla ilgili emsal karar var mı bilgisi olan var mı