Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2024 21:46
hemşire eğitim tayini
lise mezunu hemşire olarak atandım bu yıl öğretmenlik yazıcam ama okul istediğim ile tayin istedim tayin olmazsa eğitim tayini isteyeceğim sağlık dışı bir bölüm olduğu için bakanlık reddeder mi redder ise yargıtayda bununla ilgili emsal karar var mı bilgisi olan var mı

Chestry
Aday Memur
08 Temmuz 2024 21:57

Kac yillik hemsiresiniz.


Rabiiaa26
08 Temmuz 2024 21:58
5 olacak ekimde
Chestry, 2 saat önce

Kac yillik hemsiresiniz.

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