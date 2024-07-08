Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Temmuz 2024 21:49
3600 ek gösterge onlisans tarıma mi onlisans veteriner mi saglik var

Tarım bakanlığında düz memurum, hangi iki yıllık bölümü bitirirsem tarım teknolojisi mi veteriner teknisyenligi mi 3600 ek gostergeden yararlanirim

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