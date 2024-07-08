Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Temmuz 2024 22:02
Maaş farkı

Temmuz maaşında memur maaş farkları ayın 15indemi yatacak yoksa ileriki bir tarihdemi yatacak


Rafaello
Aday Memur
08 Temmuz 2024 22:41
Ayın 20'sinden sonra
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