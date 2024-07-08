Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Temmuz 2024 22:20
En son ne zaman ilişik kesilebilir ?

Arkadaşlar deprem bölgesindeyim. İl dışı tayinim çıktı. En son ne zaman ilişik kesebilirim ?

Ağustos ayını beklemeyi düşünüyorum.Bu nedenle soruyorum. Yönetmelikte herhangi bir ibare bulamadım.

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