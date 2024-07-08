Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Temmuz 2024 23:09
BECAYİŞ hemşire - Bursa Şehir Hastanesi verilir Ali Osman Sönmez ve Çekirge devlet hastanesi alınır

Bursa şehir hastanesi nde kadrolu lisans hemşire olarak çalışıyorum. Evim Ali Osman Sönmez ve Çekirge devlet hastanesine yakın olduğu için ve küçük çocuğumu kreşe verdiğim için becayis yapmak istiyorum

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