Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


08 Temmuz 2024 23:45
Asker Öğretmenlik, hizmetten sayılıyor mu?

Asker öğretmenlik sürem hariç 19 yıl 10 ay lik hizmetim görünüyor. Asker öğretmenlikte geçen sürem hizmetten sayılıyor mu?Sayılıyor sa nasil bir yol izlemeliyim

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