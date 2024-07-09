Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 01:37
peşine taksit kredi kartı
Selamün aleyküm değerli seflerim devrelerin.. internetten peşin alışveriş yapıp sonra taksit yapıyorduk, şuan o sistemi yapan kart varmı bildiğiniz

RütbesizKomiser
Aday Memur
09 Temmuz 2024 01:59
devrem şuan onu yapan belirli siteler var. trendyol gibi . Vakıfbank platinum kart yapıyor internet harcamasına
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