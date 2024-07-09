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Editörler : supporters.


09 Temmuz 2024 02:02
Doçentlik Dvalarında Bilirkişi Heyeti

Merhabalar. Benzer bir konu aradım ancak bulamadım o yüzden bu başlığı açmak durumunda kaldım.

Malumunuz doçentlik davalarında bilirkişi heyeti atanıyor. ÜAK'ın gönderdiği listeden hakim 3 kişi seçiyor sanırım. Davacının doğrudan isimler üzerinde olmasa da belli başlı sebeplerle talep ve itiraz hakkı oluyormuş diye duydum. Bu itirazların gerekçeleri nelerdir? Örneğin bir isim doçent adayına olumsuz veren bir jüriyle birkaç yıl önce aynı bölümde çalışmış ancak şu anda çalışmıyor. Arkadaş olmaları çok muhtemel ki bu da objektiflikle ilgili endişe yaratıyor. Örneğin böyle bir gerekçeyle o isme itiraz edebiliyor muyuz? Özellikle şu alandan gelsin vs. gibi taleplerde bulunabiliyor muyuz?

Bu süreç hakkında bilgi, tecrübe sahibi hocalarım yanıtlarlarsa çok sevinirim.

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