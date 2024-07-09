Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 02:24
ünvan değişikliği
Ceza infaz kurumunda düz memur olarak calışıyotum ünvan olarak bilgisayar işetmeni olabilir miyim? bunun için ne gerekli ( evrak, sınav v. s) bu iki zorunda bilgisi olan varmı bilgisi olan varsa paylaşırsa memnun olurum

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