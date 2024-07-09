ünvan değişikliği

Ceza infaz kurumunda düz memur olarak calışıyotum ünvan olarak bilgisayar işetmeni olabilir miyim? bunun için ne gerekli ( evrak, sınav v. s) bu iki zorunda bilgisi olan varmı bilgisi olan varsa paylaşırsa memnun olurum

Ceza infaz kurumunda düz memur olarak calışıyotum ünvan olarak bilgisayar işetmeni olabilir miyim? bunun için ne gerekli ( evrak, sınav v. s) bu iki zorunda bilgisi olan varmı bilgisi olan varsa paylaşırsa memnun olurum