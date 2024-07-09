Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 08:39
Maaş 48 bin, asgari ücretliyim.

Evet, 5510 sayılı garabet düzenleme sayesinde çalışırken 48 bin alsam da prime esas kazancım asgari ücret seviyesinde..

Yani ben emekli olduğumda 17 bin alan asgari ücretliyle aynı emekli maaşını alacağım.

Memurlara bu kötülüğü neden yaptınız ?


Pelinin1
Memur
09 Temmuz 2024 08:58

65 yaşından önce kolay kolay sağlığı elveriyor ise kimse emekli olmaz, biz de olamayacağız, emekli memur maaşlarının artması gerek, seyyanen zam emeliye de verilmeli


ExpertE
Genel Müdür
09 Temmuz 2024 10:23

Seyyanen meyyanenle çözülecek iş değil 5510 garabeti düzeltilmeli net!

Pelinin1, 3 saat önce

65 yaşından önce kolay kolay sağlığı elveriyor ise kimse emekli olmaz, biz de olamayacağız, emekli memur maaşlarının artması gerek, seyyanen zam emeliye de verilmeli


kubii
Daire Başkanı
09 Temmuz 2024 10:23
Prime esas kazanç 23 bin lira. Ama o da ne? Toplamda ele geçen maaş 60 bin lira. Sonra herkes yalan beyan veriyor, özel sektör maaşı elden veriyor diye dert yaniyorlar. Eeeee ne demişler: imam osurursa cemaat sıçar. ohhhhh
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