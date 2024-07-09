Maaş 48 bin, asgari ücretliyim.

Prime esas kazanç 23 bin lira. Ama o da ne? Toplamda ele geçen maaş 60 bin lira. Sonra herkes yalan beyan veriyor, özel sektör maaşı elden veriyor diye dert yaniyorlar. Eeeee ne demişler: imam osurursa cemaat sıçar. ohhhhh

Prime esas kazanç 23 bin lira. Ama o da ne? Toplamda ele geçen maaş 60 bin lira. Sonra herkes yalan beyan veriyor, özel sektör maaşı elden veriyor diye dert yaniyorlar. Eeeee ne demişler: imam osurursa cemaat sıçar. ohhhhh