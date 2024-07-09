Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Temmuz 2024 09:00
Eş durumu atamaları

Eşim polis tayini çıktı . Onun bulunduğu ile eş durumu yapacağım. Puanım 105 sınıfçıyım. Bu puanla tercihlerinin gelmeyeceğini biliyorum. Muhtemelen il emrine kalacağım. Sistem nasıl işliyor? Okullar açılmadan belli olur mu okulum?


bahçesaray
Memur
09 Temmuz 2024 09:51
okul açılmadan belli olur,
Toplam 1 mesaj

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