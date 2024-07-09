Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Temmuz 2024 09:47
Yolluk sorunu

Selam arkadaşlar yolluğu nerrsi yapıyor bana başlama yaptığım yer yolluğu yeni düzenleme ile biz yapamayız dediler.Benzer durumu yaşayan var mı,ödenek isteniyor falan dediler ayrıldığımız yer mi yapıyoruz


bahçesaray
Memur
09 Temmuz 2024 09:50
her iki yerde yapa bilir ama ayrılan yer yapmalı ama şimdi top çeviriyorlar, gittiğin yerden al diye İlk önce ödenek isteyecek okul

YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
09 Temmuz 2024 10:23

Toplu sözleşmede sendikanın bir yandan kazanım yaparken başka yerden kanunla verilmiş hakkı kısıtlamasının bir sonucu maalesef.

657 sayılı kanunda sürekli görev yolluğunun tebliğle birlikte derhal hesaplanıp ödenek beklenmeden ödenmesi gerektiği hükmü varken toplu sözleşmeye eklenen maddeyle yolluğun yapılması için yeni görev yerinde göreve başlamış olma şartı aranmaya başlandı. Bu nedenle eski görev yeri ödeme yapamıyor. Daha doğrusu kurumlar bu hükmü dikkate alarak değerlendirme yapıyorlar.


fndrsn
Aday Memur
09 Temmuz 2024 10:28

başlama yaptigim yer dediki yolluk yönetmeliğindeki değişik 2023 yılında yapıldı

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