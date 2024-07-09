Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 10:11
Kamuda doktorlar dışında hemen herkesin yoksulluk sınırının altında maaş alması

Yoksulluk sınırı: 65 k

Kamuda bazı maaşlar:

Mühendis: 55k

Avukat: 48k

Öğretmen: 45k

Tercüman: 40k

Memur:39k

Buna mukabil doktor: ekiyle köküyle birlikte 130-140k

Bütün ülkede sadece doktorlar yoksulluk sınırının üzerinde

Tamam, doktor en riskli ve en zorlu işi yapıyor alsın ama "sadece doktor rahat etsin diğer bütün meslek grupları yoksul olabilir" gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Onlar alsın, biz de alalım ya da totalde belli bir bütçe aşılamıyorsa biraz denge gelsin.

Ya da doktorluk dışında diğer tüm mesleklerin yoksul olacağı baştan söylensin, doktor olmak istemiyorsak ya da tıp fakültesi kazanamamışsak gençliğimizde üniversitede dirsek çürütmek yerine sanayide kaportacılık vs öğrenelim


ExpertE
Genel Müdür
09 Temmuz 2024 10:28

Haklısınız meslektaşım da yoksulluk sınırı 4 kişilik aile üzerinden hesaplanan bir meblağ. Ancak doktorlar onlar bunlar vs ile kıyas şeklinde değil (ki farkı kendiniz yazmışsınız okumayıp sanayide dr'dan çok kazanan da mevcut) daha adil bir ücretlendirme maaş skalası ince olarak çalışılmalı. 2 kişi bu oranın çok üzerinde maaş alıp gelir sağlayan ancak kira aidat faturalar okul ek ulaşım vs ödeyip eline asgari ücret kadar tasarruf/harcama oranı kalan aileler de var. Haneye giren değil çıkan önemli. Kuzenimin evine benim evime girenin %30'u ancak girer ancak evi arabası ailesi tarafından alındı ve aracın benzini sigortası kaskosu her bakımı ile çocukların eğitim masrafı yine babaları şirketlerince karşılanıyor. Şimdi hangimiz daha varlıklı sanırım ortada..


kerouac79
Daire Başkanı
09 Temmuz 2024 11:02

hocam eyvallah bireysel bazda haklısın da, maaş sakalası insanların parayı nasıl harcadığına veya ailesinden mal varlığı gelip gelmediğine göre ayarlanamaz.

yoksulluk sınırı baz alınarak genel anlamda refah seviyesi hedeflenmelidir. Ama ülkemizde sadece bir meslek grubu bütün imkanlara ulaşırken diğerleri ömrünü yoksulluğun pençesinde kıvranarak geçiriyor... bu noktada daha adil bir düzen kurulmalıdır.

ExpertE, 2 saat önce

Haklısınız meslektaşım da yoksulluk sınırı 4 kişilik aile üzerinden hesaplanan bir meblağ. Ancak doktorlar onlar bunlar vs ile kıyas şeklinde değil (ki farkı kendiniz yazmışsınız okumayıp sanayide dr'dan çok kazanan da mevcut) daha adil bir ücretlendirme maaş skalası ince olarak çalışılmalı. 2 kişi bu oranın çok üzerinde maaş alıp gelir sağlayan ancak kira aidat faturalar okul ek ulaşım vs ödeyip eline asgari ücret kadar tasarruf/harcama oranı kalan aileler de var. Haneye giren değil çıkan önemli. Kuzenimin evine benim evime girenin %30'u ancak girer ancak evi arabası ailesi tarafından alındı ve aracın benzini sigortası kaskosu her bakımı ile çocukların eğitim masrafı yine babaları şirketlerince karşılanıyor. Şimdi hangimiz daha varlıklı sanırım ortada..


mauro camoranesi
Şef
09 Temmuz 2024 11:14

1. derecede merkez kariyer uzmanı olarak ben de yoksulluk sınırının altındayım. Devlet bize dolaylı olarak şunu diyor galiba, kalifiye olmanız iş yapmanız umrumda değil, benden para beklemeyin, para istiyorsanız buyurun özele.


cetek
Şef
09 Temmuz 2024 11:21

O zaman hemen doktorları da yoksulluk sınırının altına çekelim. Yok öyle 6 sene tıp okuyup, 4 sene uzmanlık okuyup, Allahın unuttuğu yerde mecburi yap. Bi de üstüne yoksulluk sınırının üstünde maaş al. Ne bu doymak bilmez doktorlar ya!

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiPromosyon parası haram mı?Avukatlar için maaş/İş yükü oranı en yüksek olan kurumGüncel Zam oranıMemur emeklilerinin maaşlarının eritilmesi.3600 ek göstergeMaas farkıYeşil Pasaportun YenilenmemesiEmekli memur zam oranıYeşil pasaport

Sözlük

intihal 1 flowers 1 sözlükte bugün 1 Matematik 1 olmazsa olmazınız nedir? 4 deha 2 ateşe vermek 1 cennet mahallesi 1 sürur 2 şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 2

Son Haberler

Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmezBaşörtülü öğrenciyi staja kabul etmeyen okul yetkilisine hapis cezasıOlaylı derbi sonrası yaşanan olaylara ilişkin bilirkişi raporu hazırlandıLGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarıÇin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?