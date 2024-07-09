Kamuda doktorlar dışında hemen herkesin yoksulluk sınırının altında maaş alması

Yoksulluk sınırı: 65 k

Kamuda bazı maaşlar:

Mühendis: 55k

Avukat: 48k

Öğretmen: 45k

Tercüman: 40k

Memur:39k

Buna mukabil doktor: ekiyle köküyle birlikte 130-140k

Bütün ülkede sadece doktorlar yoksulluk sınırının üzerinde

Tamam, doktor en riskli ve en zorlu işi yapıyor alsın ama "sadece doktor rahat etsin diğer bütün meslek grupları yoksul olabilir" gibi bir tablo çıkıyor ortaya. Onlar alsın, biz de alalım ya da totalde belli bir bütçe aşılamıyorsa biraz denge gelsin.

Ya da doktorluk dışında diğer tüm mesleklerin yoksul olacağı baştan söylensin, doktor olmak istemiyorsak ya da tıp fakültesi kazanamamışsak gençliğimizde üniversitede dirsek çürütmek yerine sanayide kaportacılık vs öğrenelim