Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Temmuz 2024 10:22
Geçirilmiş nevrotik bozukluk sebebiyle elendim polislik için sıkıntı olurmu
Merhaba 2020 2021 yillari arasında renksiz reçete ilaç görünüyor psikiyatri hocası herhangi bir tanı girmemiş e nabıza fakat jandarma astsubaylik heyet doktoru ilaçları görüp geçirilmis nevrotik bozukluk tanısı yazdi ve elendim polislik icin herhangi bir problem olurmu son 2 yil diyorlar.

baha3454
Şef
09 Temmuz 2024 10:51
elenirsin
Toplam 1 mesaj

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