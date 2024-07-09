Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 10:29
Geçirilmiş nevrotik bozuklukdan elenirmiyim
Merhaba 2020 2021 yillari arasında renksiz reçete ilaç görünüyor psikiyatri hocası herhangi bir tanı girmemiş e nabıza, fakat jandarma astsubaylik heyet doktoru ilaçları görüp geçirilmis nevrotik bozukluk tanısı yazdi ve elendim polislik icin herhangi bir problem olurmu son 2 yil diyorlar

hedef2024
Memur
09 Temmuz 2024 10:45

Bir sıkıntın varsa sağlığın açısından polis olma akıllı adam deli oluyor polis olunca yakma kendini


Aziz kilicc
09 Temmuz 2024 11:04
sıkıntım olsa başvurmazdim covid dönemi yks stresi için gitmiştim ne o dönem nede şimdi bir problemim yok
hedef2024, 1 saat önce

Bir sıkıntın varsa sağlığın açısından polis olma akıllı adam deli oluyor polis olunca yakma kendini

Toplam 2 mesaj

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