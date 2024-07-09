Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Temmuz 2024 10:32
Hamile öğretmenin nöbet tutması

Merhaba arkadaşlar 30.haftamda müdür beni çağırdı ve geriye dönük 6haftalık ekdersimi bu ay keseceğini söyledi,24.haftadan itibaren hamile öğretmen nöbet tutamaz dedi..ben de dilekçe gerekmiyor mu ya da rapor hayır dedi..

Kalktım geldim şimdi ekdersim yatmış çok sinir oldum araştırdım epey ?benim istememem? halinde nöbet görevi verilmezmiş..Ama yine de sağlam bir şekilde öğrenip o maddeyi kendisine atıp söylemek istiyorum,tamam para gitti artık yatmaz ama bildiğimi bilsin istiyorum,lütfen bilen arkadaşlar yardımcı olsun &#128591;&#127996;


spock
Daire Başkanı
09 Temmuz 2024 11:00

6 hafta nöbet tuttun mu?


hazalozturk
Aday Memur
09 Temmuz 2024 11:08

Evet

spock, 59 dk. önce

6 hafta nöbet tuttun mu?


berkaydal
Aday Memur
09 Temmuz 2024 11:15

Basit bir Google aramasında elde edilecek bilgiye dahi ulaşamayan adamları müdür yaparsan böyle olur. Hem resmi evrak hazırla, fiilen nöbeti tuttur hem de fiilen yapılmış bir görevi yanlış yolla kes.

Dilekçe vereceksiniz. Ek dersiniz geriye yönelik yapılacak. Param gitti diye bir şey yok. Hakkınızı alın.


2ven
Şef
09 Temmuz 2024 11:19

Doktorun rapor vermesi gerekiyor sizinde ben nöbet tutmak istemiyorum bu da doktor raporu diye talepte bulunmanız gerekiyor. Müdürünüz muhtemelen yalaka-sen aracılığıyla sendika faaliyetlerinin ödüllendirmesi olarak ite kaka yönetici yapılmış, en iş bilmez memur bile bu bilgiyi bilirken müdürün bilmemesi çok ilginç.

berkaydal, 44 dk. önce

Basit bir Google aramasında elde edilecek bilgiye dahi ulaşamayan adamları müdür yaparsan böyle olur. Hem resmi evrak hazırla, fiilen nöbeti tuttur hem de fiilen yapılmış bir görevi yanlış yolla kes.

Dilekçe vereceksiniz. Ek dersiniz geriye yönelik yapılacak. Param gitti diye bir şey yok. Hakkınızı alın.


berkaydal
Aday Memur
09 Temmuz 2024 11:20

ç) (Değişik:RG-8/9/2023-32303) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yılık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.

Madde 91.


OGUZTURK
Aday Memur
09 Temmuz 2024 11:28

Tekrar ödeme yapar. Basitçe bir dilekçe yazıp kendisine takdim edin.


hazalozturk
Aday Memur
09 Temmuz 2024 11:33

Teşekkür ederim cevabınız için

Ben daha önce böyle bir durumla karşılaştığımı şahit olduğumu hatırlamıyorum ama o anda rapor veya dilekçe olması gerekir sanki dedim (biz bir gezi bile düzenlerken kaç tane resmi evrak hazırlıyoruz ordan yola çıkarak açıkçası aklıma geldi) hayır yok öyle bişey dedi..

Şimdi bu maddeyi atıyorum bakalım ne diyecek..&#128591;&#127996;

berkaydal, 39 dk. önce

ç) (Değişik:RG-8/9/2023-32303) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yılık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez.

Madde 91.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
09 Temmuz 2024 11:46

Hocam hiç madde falan atmayın. " ç) (Değişik:RG-8/9/2023-32303) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden iki yılık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmez. denmektedir. Nöbet tutmama yönünde kurumumdan bir talebim olmamıştır. Tarafınızca düzenlenen nöbet çizelgesinde belirtildiği şekilde .... tarihlerde nöbet görevimi yerine getirdim. Ancak yapılan ek ders ödemesinde nöbet ücretimin tarafıma ödenmediğini gördüm. ilgili ücretin yasal faizi ile birlikte ivedi olarak tarafıma ödenmesi hususunda gereğini arz ederim" mealinde bir dilekçe yazın bakalım paşam ne kadar yönetmelik biliyor?


berkaydal
Aday Memur
09 Temmuz 2024 11:46

Hamilelik 24 ve analık izni sonrası 2 yıl için rapora gerek yok. Dilekçe yazacak. Öngörülen doğum tarihi şudur. Buna göre hamileliğimin 24 haftasında olduğumdan mevzuatın 44 ya da 91 (hangi kademede ise) maddesi gereğince tarafına nöbet görevi verilmemesini istiyorum şeklinde Dilekçe yeterli.

2ven, 40 dk. önce

Doktorun rapor vermesi gerekiyor sizinde ben nöbet tutmak istemiyorum bu da doktor raporu diye talepte bulunmanız gerekiyor. Müdürünüz muhtemelen yalaka-sen aracılığıyla sendika faaliyetlerinin ödüllendirmesi olarak ite kaka yönetici yapılmış, en iş bilmez memur bile bu bilgiyi bilirken müdürün bilmemesi çok ilginç.

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