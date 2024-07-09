Hamile öğretmenin nöbet tutması

Merhaba arkadaşlar 30.haftamda müdür beni çağırdı ve geriye dönük 6haftalık ekdersimi bu ay keseceğini söyledi,24.haftadan itibaren hamile öğretmen nöbet tutamaz dedi..ben de dilekçe gerekmiyor mu ya da rapor hayır dedi..

Kalktım geldim şimdi ekdersim yatmış çok sinir oldum araştırdım epey ?benim istememem? halinde nöbet görevi verilmezmiş..Ama yine de sağlam bir şekilde öğrenip o maddeyi kendisine atıp söylemek istiyorum,tamam para gitti artık yatmaz ama bildiğimi bilsin istiyorum,lütfen bilen arkadaşlar yardımcı olsun 🙏🏼