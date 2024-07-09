Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 10:56
Eş tayini ve uyap adres sorunu

nfaz koruma memuru olarak afyonda geçici görevli olarak çalışıyorum. kadrom başka il komisyonunda. eş durumu tayinine başvuracağım. kadromun bulunduğu komisyon uyap ta adresimi görüyor. Ama geçici görevli olduğum kurum uyap ta adresimi göremiyor. e devlette ikametgahım gözüküyor. ayın 12 sine kadar başvuruyu yapmam gerekiyor. ne yapmalıyım. teşekkürler.

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