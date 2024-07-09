Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 11:11
Disiplin soruşturmasında itiraz ve iptal aynı anda olur mu?

Merhabalar, arkadaşlar şefler bir sorum var;

Disiplin kurul kararının bir üst yüksek disiplin kuruluna gitmesi için itiraz edip, aynı zamanda mevcut disiplin kurulu kararının iptali için mahkemede iptal davası açabilir miyim?

Yani şu ki ikisi bir arada olur mu?

Teşekkürler


Memuravukatı
Şef
09 Temmuz 2024 12:09

Yüksek disiplin kurulu zaten itiraz merci. Burada itiraz edildiyse itiraz süreci boyunca dava açma süreniz durur. itiraz neticelendiğinde iptal dava açma süresiniz yine başlar. Yani ikisi de tüketilebilinir.

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