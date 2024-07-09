Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 11:11
İtiraz ve iptal ikisi bir arada olur mu?

Merhabalar, arkadaşlar şefler bir sorum var;

Disiplin kurul kararının bir üst yüksek disiplin kuruluna gitmesi için itiraz edip, aynı zamanda mevcut disiplin kurulu kararının iptali için mahkemede iptal davası açabilir miyim?

Yani şu ki ikisi bir arada olur mu?

Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıÜniversite borçlanmasıİcralık polisler tek başlıkLojman kira ücretlerine artış olacak mı?2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?Borç Ödemesi ve Aylık Taksitler Hakkında Lütfen Bilgili arkadaşlardan yardım istiyorum.Rütbeli personel olabilmek için lisans mezunu olmak şart mı?refakat izni

Sözlük

sığınak 2 güne bir söz bırak 1 sigaraya 10 tl zam gelmesi 4 flowers 1 daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 2 nan 1 deha 2 yapay zeka ile dolandırıcılık 3 hindistan 3 güneş enerjisi 1

Son Haberler

Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmezBaşörtülü öğrenciyi staja kabul etmeyen okul yetkilisine hapis cezasıOlaylı derbi sonrası yaşanan olaylara ilişkin bilirkişi raporu hazırlandıLGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarıÇin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?