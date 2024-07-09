Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması

Hakkımda resmi belgeyi yok etmek suçundan dolayı adli soruşturma başlatılıyor. Tabandan ceza alsam 3 yok hapis cezası uygulandığı takdirde hakkımda hsgb kararı verilirse memuriyetten çıkarılma olasılığım olur mu? Delil yok ispat yok sadece bir doktorun kendini aklamak için bana suç atması var moralim bozuk hagb konusunda bilgi sahibi olanlar varsa bilgi verirse sevinirim.

Hakkımda resmi belgeyi yok etmek suçundan dolayı adli soruşturma başlatılıyor. Tabandan ceza alsam 3 yok hapis cezası uygulandığı takdirde hakkımda hsgb kararı verilirse memuriyetten çıkarılma olasılığım olur mu? Delil yok ispat yok sadece bir doktorun kendini aklamak için bana suç atması var moralim bozuk hagb konusunda bilgi sahibi olanlar varsa bilgi verirse sevinirim.