Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 12:12
Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması
Hakkımda resmi belgeyi yok etmek suçundan dolayı adli soruşturma başlatılıyor. Tabandan ceza alsam 3 yok hapis cezası uygulandığı takdirde hakkımda hsgb kararı verilirse memuriyetten çıkarılma olasılığım olur mu? Delil yok ispat yok sadece bir doktorun kendini aklamak için bana suç atması var moralim bozuk hagb konusunda bilgi sahibi olanlar varsa bilgi verirse sevinirim.

Tire 1922
Aday Memur
09 Temmuz 2024 13:11

Konuyu tam anlatırsan daha çok fikir verıırz


Memuravukatı
Şef
09 Temmuz 2024 13:29

HAGB 2 yıl veya daha az süreli suçlarda geçerli, eğer3 yıl gibi bir ceza alırsan geçmiş olsun. Beraat almaya bakın, ya da daha az bir ceza almaya


surgeon67
Aday Memur
09 Temmuz 2024 14:29
doktor hastanede adli raporu iptal ediyor daha sonra doktora soruşturma açılıyor kendini aklamak için polis zoruyla iptal edildiğini söylüyor yapılan ön inceleme sonucu nöbetçi amir olduğum için benim yapmış olduğum kanaati oluşturmuşlar ve kaymakam hakkımda soruşturma izni verdi. fotoğraflı tespit yaptırmışlar doktor ve iki güvenlik personeli gelen polisi teşhis edememiş kabaca konu bu. kendini nöbetçi amir olarak tanıtan polis baskı yaptı diye ifade vermiş doktor ve güvenlikler

Tire 1922
Aday Memur
09 Temmuz 2024 15:15

Doktor'un bunu yapması başlı basına suç sıze suç atması onu kurtarmaz sen kamera görüntüleri ni işte varsa tanık beyanları ceza alacagını sanmıyorum mesleğimde 31 yılım temuzda emekli olacgım meslektaşları ma nacızane tavsiyem adlı olayları kesinlikle atlamayın sonra olay başka yerlere döner ver savcıya haber yapn gereğini

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