Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 12:48
Kadro derece

zabıt katibiyim. maaş derecem 1 temmuz itibariyle 4/1. kadro derecem ise 4. bu halde 3 numaralı kadro verilir mi bana. bilgisi olan cevaplarsa sevinirim

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