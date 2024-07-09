Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?

Allah bu kadar şeye nasıl izin veriyor? Millet üniversitelerde, kpss sınavlarında yıllarını emeklerini ceplerindeki son kuruşlarını denemeye sınav giriş ücretlerine yatırıyor memur olabilmek için. Diğer tarafta selam sabahla gelen tek kalem oynatmadan kadro verdikleri işçiler memurdan fazla maaş ve zam alıyor.

Sizin hiç mi Allah'ınız yok? Sizin hiç mi kitabınız yok? Nasıl oluyor da Allah bu ülkeyi bizim başımıza yıkmıyor?