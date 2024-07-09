Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 12:50
Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?

Duyduğum kadarıyla temmuz zammında işçi yüzde 24 küsür zam alacakmış doğru mu? Memur nasıl yüzde 19 alırken işçi 24 alıyor?


Bayisimsiz
Aday Memur
09 Temmuz 2024 12:54
Yetkili sendika sağolsun :)

impostor
Şef
09 Temmuz 2024 13:04

Işçiler AKP'li olduğu için


ekremcan58
Aday Memur
09 Temmuz 2024 13:07
toplu sözleşmeden dolayı payımıza düşen etkisiz sendikalar sağolsun

bio_feti
Aday Memur
09 Temmuz 2024 13:19
yetkili sendika suçlu diyeceğim ama değil. suçlu bu sendikaya üye olanlar

Apirlo
Aday Memur
09 Temmuz 2024 13:23

Allah bu kadar şeye nasıl izin veriyor? Millet üniversitelerde, kpss sınavlarında yıllarını emeklerini ceplerindeki son kuruşlarını denemeye sınav giriş ücretlerine yatırıyor memur olabilmek için. Diğer tarafta selam sabahla gelen tek kalem oynatmadan kadro verdikleri işçiler memurdan fazla maaş ve zam alıyor.

Sizin hiç mi Allah'ınız yok? Sizin hiç mi kitabınız yok? Nasıl oluyor da Allah bu ülkeyi bizim başımıza yıkmıyor?


oflurecep
Daire Başkanı
09 Temmuz 2024 13:37

Onlar enflasyon oranında alırlar, memur ise enflasyon farkını alır, olay bu.


Mahoaga25
Aday Memur
09 Temmuz 2024 14:28

Biliyorsunuz sebebini ama yinede amaç karışıklık çıkarmak. Ocak ayı memurun sözleşme zammı %15, işçinin %10 olduğu için enflasyon farkının işçi de memurdan %5 fazla çıkması aklı olan birinin idrak edeceği bir durum.


selvişenel
Aday Memur
09 Temmuz 2024 15:05

Buna çok fazla katılıyorum gerçekten yatacak yerleri yok 1 yıllik sözleşmeli 10 yıllık kadrolu memurdan daha az alıyor saçmalık

Apirlo, 2 saat önce

Allah bu kadar şeye nasıl izin veriyor? Millet üniversitelerde, kpss sınavlarında yıllarını emeklerini ceplerindeki son kuruşlarını denemeye sınav giriş ücretlerine yatırıyor memur olabilmek için. Diğer tarafta selam sabahla gelen tek kalem oynatmadan kadro verdikleri işçiler memurdan fazla maaş ve zam alıyor.

Sizin hiç mi Allah'ınız yok? Sizin hiç mi kitabınız yok? Nasıl oluyor da Allah bu ülkeyi bizim başımıza yıkmıyor?

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiPromosyon parası haram mı?Avukatlar için maaş/İş yükü oranı en yüksek olan kurumMemur emeklilerinin maaşlarının eritilmesi.Güncel Zam oranıMemur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?3600 ek göstergeKamuda doktorlar dışında hemen herkesin yoksulluk sınırının altında maaş almasıMaas farkıYeşil Pasaportun Yenilenmemesi

Sözlük

şikayetetbutonu'na sormak istedikleriniz 2 supporters 4 Burhan Altıntop 3 kedi 3 sigaraya 10 tl zam gelmesi 4 Bugün olanlar 2 miras hukuku 1 sürur 2 sözlükte bugün 1 sözlükçülerden özlü sözler 3

Son Haberler

MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandıAnkara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısıMEB'den 'masal kitabı' açıklamasıBakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Bu ülkeye borcumuz var hepimizin'Özgür Özel'den eylem çağrısı: Ayağa kalkın

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?