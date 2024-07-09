Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Temmuz 2024 13:34
Eş durumu tayini

Ben astsubayım eşim sözleşmeli büro personeli. Sözleşmeli olduğu için 3 yıl boyunca yer değişitiremezsin dedi milli eğitim bakanlığı. Benim onun yanına tayin isteme şansım var mı ? Hiç örneğini duyan var mı?


ByAstsubay
Memur
09 Temmuz 2024 15:25
Erkek eşinin yanına tek seferlik gidebilir sonrası hem erkeğe tabi olur kadın memur
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