Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 13:40
Bakan bey promosyonla ilgili yazı yazıldı cevap bekleniyor

promosyon


ADIBELLI
Aday Memur
09 Temmuz 2024 13:43
1.5 yıldır bir banka nasıl bakanlığa cevap vermez aklım almıyor doğrusu

Ktipben
Aday Memur
09 Temmuz 2024 13:47

bakanlık yazı yazacak ve banka cevap vermeyecek, 3 ay geçmiş üstünden yazının, hiç inandırıcı değil

Toplam 2 mesaj

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