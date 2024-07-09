KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


09 Temmuz 2024 13:45
4a emekli emekliliği durdurup kpss den atanabilir mi

Mart ayında eyt den emekli oldum. memurluğu geçen alımda kıl payı kaçırdım. şimdi kpss ye girip tercih yapsam emekliliği durdurup atanabilir miyim ? tercih verirken mi emekli olmamış olmak gerekiyor bu da her alımda maaşı durdurmak demek ? konunun muhattabı neresidir bir cevap alamadım bilen varsa yardımcı olabilir mi ?

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