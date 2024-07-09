KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


09 Temmuz 2024 14:01
Lisans Sınavına Girmeden Atanma

Merhabalar

Pazar günü lisans sınavına girmeden önce bu hafta 2022 önlisans puanı ile alım yapan yerlere başvuru yapabilir miyiz?

Çok Yazılan Konular

KPSS 2024/6 ve 2024/1 (merkezi alım)Lisans mezunu olmadan önlisanstan atanmakAynı ilde ikm olmak mi farkli ilde komser yardimcisi olmak miTCDD temmuz 2024/1 merkezi alımıİstihdam hakkı olan birisi için okunabilecek en iyi önlisans bölümü nedir ?

Sözlük

daha önce hiç kurulmamış bir cümle kur 2 yıllık izin 2 bamya 2 sözlükçülerden özlü sözler 3 cennet mahallesi 1 istemiyorum 4 güneş enerjisi 1 ışık kızıltuğ 1 satranç 2 olmazsa olmazınız nedir? 4

Son Haberler

MEB'in 'Denklik Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandıAnkara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısıMEB'den 'masal kitabı' açıklamasıBakan Tekin'den YLSY açıklaması! 'Bu ülkeye borcumuz var hepimizin'Özgür Özel'den eylem çağrısı: Ayağa kalkın

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?