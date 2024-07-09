Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 14:03
Temmuz maaş bordroları

bordrolar belli oldu mu


selvişenel
Aday Memur
09 Temmuz 2024 15:08

Bizim maaş günü görünüyor daha öncesinde göremiyoruz

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