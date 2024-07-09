Jandarma Subay eşi Eş durumu

Merhabalar bir yakınım için bir soru sormak istiyorum. Kendisi mebde kadrolu öğretmen kadın, eşi jandarma subay birisi boşanmaları halinde başka bir ile tayin hakkı var mıdır?

Yoksa eşi doğuya tayin isterse başka şehre tayin isteyebilir mi? Ev götürmez yer olması gerekiyor sanırım başka şehire gitmesi için. Bu konuda bilgisi olan varsa ve paylaşırsa çok memnun olurum veya bu bilgilerin net olarak geçtiği bir protokol metni falan var mı acaba?