Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 15:54
Yıllık izin

Sözleşmeli personel yıllık izin bir sonraki yıla devreder mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
09 Temmuz 2024 16:22

Evet.


realistan
Aday Memur
09 Temmuz 2024 16:29

Kaynak var mıdır bu kanun/yönetmelik vs.ye dair?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
09 Temmuz 2024 17:12
https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=21&MevzuatNo=715754&MevzuatTertip=5 Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslar var.
realistan, 2 saat önce

Kaynak var mıdır bu kanun/yönetmelik vs.ye dair?

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