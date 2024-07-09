Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Temmuz 2024 16:02
Ünvan değişikliği sınavı hakkında

arkadaşlar merhaba. bir sorum olacaktı. sosyal güvenlik kurumunda gih sınıfı vhki olarak görev yapmaktayım. tarih bölümü lisans mezunuyum. 2 yıllık sağlık bölümü bitirsem sağlık hizmetleri sınıfı sağlık teknikerliği ünvan değişikliği sınavına başvurabilirmiyim. lisans sonrası önlisans diplomasıyla ünvan değiştirebilirmiyim. yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

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