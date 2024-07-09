Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


09 Temmuz 2024 16:03
Sınıf değişikliği süreci

K/A iyi forumlar diliyorum. Muvazzaf ( İstihkam )personelim astsubayım. Sağ ve sol omuzlarım sürekli çıkıyordu artık o kadar yer edindiler ki çıktığı zaman hastahaneye gerek duymadan kendim yerine oturtur hala gelmişti bu yüzden sağ omuzumdan başlayarak ameliyat oldum bankart lezyonu tanısı konuldu periyodik muayene de ortopedi 58B1 den işlem yaptı. Kendimi toparlamaya yakın sol omuzdan da aynı şekilde ameliyat olacağım . Yeni sınıfımın belirlenme süresi tahmini olarak ne kadar süre de olur. Sınıfın belirlenmesi sonrası kurs hemen akabinde mi oluyor yoksa bunun bir tarihi mi var. Arz ve rica ederim

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