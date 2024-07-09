Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Temmuz 2024 16:26
Belediyelerde Lise Mezunu Müdür

Merhabalar memurlar.net ailesi;

Sorum şu ki çalışmış olduğum belediyede bazı siyasi sebepler

ve tartışmalardan dolayı Müdür V. olduğum Müdürlüğü farklı bir kişiye

devrettiler. ( Müdür v. olma sebebim memur olarak kanuni süreyi tamamlayamam)

Şimdi şunu sormak istiyorum Mesleki yeterlilik gereken örn: ( Fen

İşleri Md. ? İnşaat Müh. , Çevre Koruma

ve Kontrol Md.- Çevre Müh.) dışında Lise mezunu bir Müdür veya Müdür V. Atanabilir

mi ? Diploması olan mühendisi olmasına rağmen. Başkan bu atar vs. ? den ziyade

kanunen atama hakkı var mı veya atanırsa nasıl bir yol izlenilmeli.

Teşekkürler

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