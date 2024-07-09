Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


09 Temmuz 2024 17:38
Memurluktan İstifa sonrası sınavla yeni memurluğa giriş

Arkadaşlar merhaba. Daha önce kadrolu memurken 1 kez istifa ettim. Uzun süre geçti. Şimdi yeniden sözleşmeli yardımcı hizmetler sınıfı bir kadro imkanı açıldı. Girip başlasam diyorum, daha sonra daha iyi bir sözleşmeli veya kadrolu memur pozisyonu açılırsa ve sınavla kazanirsam süreç nasıl işler ? Söz konusu iki durum yani sozlesmeli memurluktan başka bir sözleşmeli memurluğa geçiş ve sözleşmeli memurluktan kadrolu memurluğa geçişte bekleme süreleri, işleyiş vs. Tüm ayrıntılar nasıl oluyor, bilen birileri aydınlatırsa çok sevinirim. Ayrıca istifa sonrası sınavla yeniden memuriyete girişte bir hudut yokmuş..

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