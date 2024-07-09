Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Temmuz 2024 18:14
Proje Okulu Yönetici Kararnameleri

Yönetici kararnameleri cuma günü mü düşecek sisteme .Kılavuz da 12 Temmuz yazıyor Pazartesi resmi tatil salı günü başlarız herhalde göreve

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