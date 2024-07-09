7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin Hakkında

Merhabalar,

2023 Şubat ayında Tarım ve Orman Bakanlığına sözleşmeli personel olarak atandım. Eş durumu tayini için; 7433 sayılı kanuna göre 'Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar.' şeklinde değerlendiriliyor. Kanunun belirtilen kısmı göz önünde bulundurulunca eş durumu tayin hakkı için 3 yıl mı, 4 yıl mı beklemek gerekiyor?

Bir başka sorum, Eş durumu tayin talebinin reddinin iptali davası ile tayin hakkının elde edilmesi söz konusu olur mu?

Son olarak mazeret tayininde ayrılacağımız kurumun asgari bir norm doluluk oranına sahip olması gerekiyor mu ? Yani ayrılacağımız kurumda personel sayısı eksikliği olması mazeret tayinine engel bir durum oluşturur mu?

Kendi çabamla baya bir araştırma yaptım ancak mevcut bilgilerin büyük bir çoğunluğu 7433 sayılı kanunla sözleşmeliden kadroya geçen arkadaşları kapsamakta. Bahsettiğim konularda bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.