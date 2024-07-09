Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Temmuz 2024 19:49
Engelli sağlık mazeretiyle tayin dilekçem ne zaman sonuçlanır?

EKPSS ile 2 buçuk ay önce sağlık personeli olarak atandım ve 27 haziran'da ailemin yanına engel durumundan dolayı tayin dilekçesi verdim. Sizce ortalama ne zaman cevap gelir, komisyonun ne zaman toplanacağına dair bilgisi veya fikri olan var mı?

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