KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


09 Temmuz 2024 20:00
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesel Kalkınma Ajansı Sözleşmeli Uzman Personel Alım İlanı

http://www.kop.gov.tr/haber/sozlesmeli-uzman-personel-alim-ilani/558

Arkadaşlar merhaba. Konuya ilişkin bir başlık bulamadığım için başlığı açtım. Kamuda 5 yıl çalışma ve yds şartı ile alım yapılacakmış. Benim 6 yıl hizmetim var ama 4-a kadrolu memurum. İlan da sözleşmeli diyor. Sorun olur mu geçiş için?

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