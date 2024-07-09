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Editörler : crops35


09 Temmuz 2024 20:27
La ilahe illallah zikrinin anlamı.

Günde 100 defa La ilahe illallah demenin bir çok fazileti vardır. Bazı hocalar günde 5000 kere La ilahe illallah zikri yapar. Bu zikri yaparken bir taraftan da anlamını düşünmek ve dua etmekte çok güzeldir. Yani bu zikri yaparken Allah?tan başka ilah yoktur. Allah?ın rahmetini, selamını ve bereketini Peygamber Efendimiz (SAV) ve Ehli Beytin üzerine arttıracak Allah?tan başka ilah yoktur. Peygamber Efendimiz (SAV) ve Ehli Beytin şerefini arttıracak Allah?tan başka ilah yoktur . Amin.Bu şekilde dualar da edilebilir. Amin demek ve arada salavat getirmek oldukça güzeldir.

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