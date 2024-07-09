Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 21:03
Ben ayrıldım yeniden doğdum

20 yaşında bin bir hevesle girdiğim teşkilata veda ettim kurum degisikligi yaparak rabbim emniyet teşkilatında devam eden tüm arkadaşların Allah yardımcısı olsun


Cancan001
Aday Memur
09 Temmuz 2024 21:15

Kurum değişikliği başarmıssın tebrikler ama herkes senin gibi şanslı yada referanslı mı desem bilemedim


brkklgs
Şef
09 Temmuz 2024 21:20
Allah pişman ettirmesin ama samimiyetimle söylüyorum 1 ay sonra nick değişikliği yaparak dönüş oluyor bu diye soracağına garanti veriyorum
Toplam 2 mesaj

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