Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 21:03
Meslekten ayrıldım sanki yeniden doğdum

20 yaşında bin bir hevesle girdiğim teşkilata veda ettim kurum degisikligi yaparak rabbim emniyet teşkilatında devam eden tüm arkadaşların Allah yardımcısı olsun


Cancan001
Aday Memur
09 Temmuz 2024 21:15

Kurum değişikliği başarmıssın tebrikler ama herkes senin gibi şanslı yada referanslı mı desem bilemedim


brkklgs
Şef
09 Temmuz 2024 21:20
Allah pişman ettirmesin ama samimiyetimle söylüyorum 1 ay sonra nick değişikliği yaparak dönüş oluyor bu diye soracağına garanti veriyorum

diyorumki06
Şef
09 Temmuz 2024 21:36
yine çıkmış bu kardeş. memnun olmayacaksın diye. kardeş telini yaz da whatsapp grubumuza ekleyim seni 1 yıldır öğretmen olan eski polislerden yüzde yüz memnuniyet gör.
brkklgs, Dün
Allah pişman ettirmesin ama samimiyetimle söylüyorum 1 ay sonra nick değişikliği yaparak dönüş oluyor bu diye soracağına garanti veriyorum

brkklgs
Şef
09 Temmuz 2024 21:46
kardeş burda hakaret etmiyorum başka kötü şeyler demiyorum sadece yorum yapıyorum neden bu kadar acımasız davranıyorsunuz kaldı ki ekmeğini yediğim teşkilatı hep özlüyorum o sebepten arkadaşlara içimden geldiği gibi konuşuyorum
diyorumki06, Dün
yine çıkmış bu kardeş. memnun olmayacaksın diye. kardeş telini yaz da whatsapp grubumuza ekleyim seni 1 yıldır öğretmen olan eski polislerden yüzde yüz memnuniyet gör.

Traqtur1433
Aday Memur
09 Temmuz 2024 21:58
Hayırlı olsun kral Allah utandırmasın

save001
Daire Başkanı
09 Temmuz 2024 21:59
öncelikle hayırlı olsun eminim pişman olmayacaksındır. bize süreç hakkında bilgi verebilir misin? hangi kuruma geçtin. sınavla mı yoksa yatay geçişle mi geçtin? detaylı bilgi verirsen çok sevinirim.

sımseeekk
Şef
09 Temmuz 2024 22:34
sadece sen varsın kardeş .ben yıllardır sadece seni görüyorum.yoksa her pişman olan senın rumuzunla mı yazıyor
brkklgs, Dün
Allah pişman ettirmesin ama samimiyetimle söylüyorum 1 ay sonra nick değişikliği yaparak dönüş oluyor bu diye soracağına garanti veriyorum

klimalı araç
Aday Memur
10 Temmuz 2024 01:37
merhaba geçiş ile ilgili birkaç soru var özelden görüşebilirliyiz

KARA PAPAKLI
Aday Memur
10 Temmuz 2024 02:45

Başlığa bakınca evlenip ayrılma gibi duruyor içi farklı.d


yinemiamcalar
Memur
10 Temmuz 2024 03:05

Hangi kuruma geçtiniz muvafakat sorun oldu mu


sancak bayrak
Şube Müdürü
10 Temmuz 2024 11:10

Aynen bende öyle anladım.haylı olsun.Allah pişman etmesin.

KARA PAPAKLI, Bugün

Başlığa bakınca evlenip ayrılma gibi duruyor içi farklı.d


mehmetyilmz
Memur
10 Temmuz 2024 12:52

Sen trolsun, başka bir açıklaması yok

brkklgs, Dün
kardeş burda hakaret etmiyorum başka kötü şeyler demiyorum sadece yorum yapıyorum neden bu kadar acımasız davranıyorsunuz kaldı ki ekmeğini yediğim teşkilatı hep özlüyorum o sebepten arkadaşlara içimden geldiği gibi konuşuyorum

rebirthgokhan
Şef
10 Temmuz 2024 13:28

hayırlı olsun inşallah biz de sağlam bi torpil bulabiliriz.


alpturk_64
Şef
10 Temmuz 2024 18:59
katılıyorum çok haklısın
brkklgs, Dün
Allah pişman ettirmesin ama samimiyetimle söylüyorum 1 ay sonra nick değişikliği yaparak dönüş oluyor bu diye soracağına garanti veriyorum

EL CHAPO
Genel Müdür
10 Temmuz 2024 19:31

saglam yerden bulmus torpili

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