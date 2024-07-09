Meslekten ayrıldım sanki yeniden doğdum

yine çıkmış bu kardeş. memnun olmayacaksın diye. kardeş telini yaz da whatsapp grubumuza ekleyim seni 1 yıldır öğretmen olan eski polislerden yüzde yüz memnuniyet gör.

yine çıkmış bu kardeş. memnun olmayacaksın diye. kardeş telini yaz da whatsapp grubumuza ekleyim seni 1 yıldır öğretmen olan eski polislerden yüzde yüz memnuniyet gör.

brkklgs, Dün Allah pişman ettirmesin ama samimiyetimle söylüyorum 1 ay sonra nick değişikliği yaparak dönüş oluyor bu diye soracağına garanti veriyorum