Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Temmuz 2024 21:23
Yaşlı bakım teknikerleri hakkında bilgisi olan

Merhabalar. Devlette yaşlı bakım teknikeri olarak çalışan var mı hangi bölümde çalışıyorsunuz yoğun bakım mı yaptığınız işler nelerdir maaş tekniker maaşıyla aynı mı yada yaşlı balım teknikeri yanında çalışan varsa bilgilendirebilir mi teşeklür ederim

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