Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Temmuz 2024 21:32
Anasınıfına Dönüşen Anaokulu Mdr. Yrd. Durumu

Merhaba, anaokulu iken kapatılarak anasınıfına dönüştürülen ve bulunduğu binadaki ilkokula geçen anaokulunun müdür yardımcısının durumu ne olur? Kalan süresini ilkokulda tamamlayabilir mi?

Çok Yazılan Konular

Ek ders ücreti yatan oldu mu?ÖMK Komisyondan Geçtiğine göreUnutulanlar. Anasınıfları ne istiyor?Hamile öğretmenin nöbet tutmasıUzmanlıkMeb memurluk çalışma koşulları nasıl?Banka Promosyonuİkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzÖğretmenlikten memurluğa geçmek istiyorumMaaş icra 2022

Sözlük

var bunlar 1 güne bir tespit bırak 1 bamya 2 sözlükte bugün 1 prens bongomia 2 aşırı cimriler 2 intihal 1 sözlükçülerden özlü sözler 3 sürur 2 hindistan 3

Son Haberler

Dışişleri'nden İsrail'e 'okullara saldırı' tepkisiİsrail Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: Ölü ve yaralılar varBakan Kacır'dan, 'TÜBİTAK Staj Programı' paylaşımıBodrum'da büyük yangın! TSK helikopterleri destek veriyorCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?