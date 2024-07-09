Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Temmuz 2024 21:36
geçiş hk acil
merhaba x bir şehirde teknik personelim 657 tabi memurum farklı bir şehirde bir belediyede çalışan teknik kadroda bir arkadaş ile anlaştık o da memur yer değiştirmek istiyoruz bunu nasıl yapabiliriz ??

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