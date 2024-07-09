geçiş hk acil

merhaba x bir şehirde teknik personelim 657 tabi memurum farklı bir şehirde bir belediyede çalışan teknik kadroda bir arkadaş ile anlaştık o da memur yer değiştirmek istiyoruz bunu nasıl yapabiliriz ??

merhaba x bir şehirde teknik personelim 657 tabi memurum farklı bir şehirde bir belediyede çalışan teknik kadroda bir arkadaş ile anlaştık o da memur yer değiştirmek istiyoruz bunu nasıl yapabiliriz ??