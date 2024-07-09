Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


09 Temmuz 2024 22:19
BECAYİŞ
merhaba arkadaşlar eşim üniversite hastanesinde 4 d çakılı kadro olarak çalışıyor bazı yerlerde yorumlarda BECAYİŞ var deniyor ama bir kaç hastaneyi aradım ne tayin hakkı ne becayiş hakkının olmadığını söylediler yardımcı olabilecek bilgisi olan varmı

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Eski taşeron - yeni kadrolu işçiler

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