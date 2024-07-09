merhaba arkadaşlar eşim üniversite hastanesinde 4 d çakılı kadro olarak çalışıyor bazı yerlerde yorumlarda BECAYİŞ var deniyor ama bir kaç hastaneyi aradım ne tayin hakkı ne becayiş hakkının olmadığını söylediler yardımcı olabilecek bilgisi olan varmı

merhaba arkadaşlar eşim üniversite hastanesinde 4 d çakılı kadro olarak çalışıyor bazı yerlerde yorumlarda BECAYİŞ var deniyor ama bir kaç hastaneyi aradım ne tayin hakkı ne becayiş hakkının olmadığını söylediler yardımcı olabilecek bilgisi olan varmı