Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


09 Temmuz 2024 22:40
İstanbul büyükşehir belediyesinde memurluk

İyi günler arkadaşlar ibb de memurunmaaşları özlük durumu ikramiye vs.emeklilikleri nasıldır İSKİ yada diğer bağli müdürlullerde fark varmıdır tüm belediyeye tek sendika mi bakiyor acaba bilgilendiriseniz sevinirim

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