Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 22:47
adıma sikayet var muhtemelen dava açılmış olabilir??
arkadaslar merhaba bi konuda bilgi alabilir miyim? bundan 1 ay önce akbank hesabim sahte linke tiklamam sonucu çalındı ben bu hesabimi çok kullanmıyorum arada şu faturası ödemek için kullanıyorum? çalan kişiler başkalarını dolandirip dolandirdiklari parayı benim hesabıma atmışlar benim hesaptanda başka hesaba çıkış olmuş yani benim hesabi araci olarak kullanmışlar.. ve hesabıma bloke geldi trabzon il emniyet müdürlüğünden.bununla ilgili bende davami açtım 1 aydır kafaya takıyorum bunun sonucu nolur mahkeme olcak zaten de bi ceza alır mıyım bundan.dolandirilan da bende mağduruz dolandıran disarda rahatça geziyo.memuriyete bi etkisi olur mu? başına bu tarz bi olay gelen var mı? düşmez kalkmaz bi allah insanoğlu neler görecek daha bakalım:((( yani para benim elime geçmedi bile ipden falan paranın nerden atıldığı bulunuyo mu o açıdan rahat edeyim bari.paranin geldiği konum belli oluyo mu yani? süreç nasıl işliyor??

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