Banka dolandırıcılığında hesabım kullanılmış

paraları ben kullanmadım işte parada benim elime geçmedi transferleri de ben yapmadım.. soruşturmada paranın hangi telefondan transfer yapıldığı belli olur mu? sonuç ne olur sizce??

paraları ben kullanmadım işte parada benim elime geçmedi transferleri de ben yapmadım.. soruşturmada paranın hangi telefondan transfer yapıldığı belli olur mu? sonuç ne olur sizce??