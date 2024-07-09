Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 22:47
Banka dolandırıcılığında hesabım kullanılmış

arkadaslar merhaba bi konuda bilgi alabilir miyim? bundan 1 ay önce akbank hesabim sahte linke tiklamam sonucu çalındı ben bu hesabimi çok kullanmıyorum arada şu faturası ödemek için kullanıyorum? çalan kişiler başkalarını dolandirip dolandirdiklari parayı benim hesabıma atmışlar benim hesaptanda başka hesaba çıkış olmuş yani benim hesabi araci olarak kullanmışlar.. ve hesabıma bloke geldi trabzon il emniyet müdürlüğünden.bununla ilgili bende davami açtım 1 aydır kafaya takıyorum bunun sonucu nolur mahkeme olcak zaten de bi ceza alır mıyım bundan.dolandirilan da bende mağduruz dolandıran disarda rahatça geziyo.memuriyete bi etkisi olur mu? başına bu tarz bi olay gelen var mı? düşmez kalkmaz bi allah insanoğlu neler görecek daha bakalım:((( yani para benim elime geçmedi bile ipden falan paranın nerden atıldığı bulunuyo mu o açıdan rahat edeyim bari.paranin geldiği konum belli oluyo mu yani? süreç nasıl işliyor??


Memuravukatı
Şef
10 Temmuz 2024 11:20

Buradaki parada sizin parayı kullanıp kullanmadığınız, hesaba girişlerin nereden yapıldığı önem arz ediyor. Son zamanlarda IBAN kiralanması, yasa dışı bahis vb. durumlarda çok karşılaşılıyor. Bu para dolandırıcılık için mi kullanıldı; kara para aklama ve yasa dışı bahis için mi kullanıldığı dosyanın akıbeti bakımından önemli.


asavran09
Aday Memur
10 Temmuz 2024 11:24
paraları ben kullanmadım işte parada benim elime geçmedi transferleri de ben yapmadım.. soruşturmada paranın hangi telefondan transfer yapıldığı belli olur mu? sonuç ne olur sizce??
Memuravukatı, 5 saat önce

Buradaki parada sizin parayı kullanıp kullanmadığınız, hesaba girişlerin nereden yapıldığı önem arz ediyor. Son zamanlarda IBAN kiralanması, yasa dışı bahis vb. durumlarda çok karşılaşılıyor. Bu para dolandırıcılık için mi kullanıldı; kara para aklama ve yasa dışı bahis için mi kullanıldığı dosyanın akıbeti bakımından önemli.


asavran09
Aday Memur
10 Temmuz 2024 11:25
diyelim dolandiricilikta kullanıldı bana bi eksisi olur mu?
asavran09, 5 saat önce
paraları ben kullanmadım işte parada benim elime geçmedi transferleri de ben yapmadım.. soruşturmada paranın hangi telefondan transfer yapıldığı belli olur mu? sonuç ne olur sizce??

Memuravukatı
Şef
10 Temmuz 2024 11:27

her türlü ceza davası açılacaktır. Toplanan delillere göre hakkınızda hüküm kurulur


asavran09
Aday Memur
10 Temmuz 2024 11:29
tmam tesekkurler insallah bisey cikmaz çünkü bende mağdurum haksızlığa uğramak istemiyorum
Memuravukatı, 5 saat önce

her türlü ceza davası açılacaktır. Toplanan delillere göre hakkınızda hüküm kurulur


Memuravukatı
Şef
10 Temmuz 2024 11:39

Çıkarmamaya çalışın, memursanız bu memuriyetinizi de engelleyebilir, işlenen suçun dolandırıcılık olması sebebiyle.

asavran09, 5 saat önce
tmam tesekkurler insallah bisey cikmaz çünkü bende mağdurum haksızlığa uğramak istemiyorum

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
10 Temmuz 2024 11:51
eğer hesabınızın çalındığını ispatlayamazsınız tck ya göte nitelikli dolandırıcılıktan dolayı 3-10 yıl hapis cezası var. hakim hesabınızı kiralasığınıza hükmederse memuriyet düşer haliyle. bu günlerde bu suçtan çok kişi ceza aldı.

asavran09
Aday Memur
10 Temmuz 2024 11:53
para transferini benim ipden yapmadığım ve parayı çekmediğim yeterli delil değil mi neyi ispatliyayim daha?
şaşkın tarihçi, 5 saat önce
eğer hesabınızın çalındığını ispatlayamazsınız tck ya göte nitelikli dolandırıcılıktan dolayı 3-10 yıl hapis cezası var. hakim hesabınızı kiralasığınıza hükmederse memuriyet düşer haliyle. bu günlerde bu suçtan çok kişi ceza aldı.

Batass
Aday Memur
10 Temmuz 2024 12:00
yeterli değil, hasabım çalındı diyorsun arada fatura ödemek için bakıyordum diyorsun, çülınan hesaba sen nasıl giriş yapabiliyorsun... ayrıca senin anlatımından hesabını kiraya verdiğine dair ben kanaat getiriyorsam Hakim hayli hayli getirir ve ceza alır memuriyetin düşer... dolandırıcılık yapanlar da senden hesabı kiraladığını söylerler zaten

asavran09
Aday Memur
10 Temmuz 2024 12:12
Sen kanaat getirdiysen tmam kesin ceza alırım te allahim ya buraya uzun uzadıya yazmadım özet geçtim hesaba tabi ki giris yapamadım..
Batass, 5 saat önce
yeterli değil, hasabım çalındı diyorsun arada fatura ödemek için bakıyordum diyorsun, çülınan hesaba sen nasıl giriş yapabiliyorsun... ayrıca senin anlatımından hesabını kiraya verdiğine dair ben kanaat getiriyorsam Hakim hayli hayli getirir ve ceza alır memuriyetin düşer... dolandırıcılık yapanlar da senden hesabı kiraladığını söylerler zaten

55Karadayı55
Memur
10 Temmuz 2024 12:51

Kimse kimsenin onayı olmadan banka hesabına giremez Uzaktan erişim için mesela benim A bankası hesabıma şifresini verip gitmesini istediğim eleman şifreyi girer ama hesap sahibinin de mobilden onay vermesini ister eleman hesabı istediği gibi kullanır.Bu yapılan para hareketleri hesap sahibinin mobil veya bilgisayar ip adresi olmaz...


asavran09
Aday Memur
10 Temmuz 2024 13:01
sahte link olayı var googledan yazdım linke tıkladım önüne beyaz ekran geldi..ya arkadaş yargılamayın bilginiz varsa mahkeme açılırsa ne diyeyim olanı soylucemde hakim inanır herhalde dogru söyleyipte inanılmamak var işin içinde o zaman sinir olurum işte
55Karadayı55, 4 saat önce

Kimse kimsenin onayı olmadan banka hesabına giremez Uzaktan erişim için mesela benim A bankası hesabıma şifresini verip gitmesini istediğim eleman şifreyi girer ama hesap sahibinin de mobilden onay vermesini ister eleman hesabı istediği gibi kullanır.Bu yapılan para hareketleri hesap sahibinin mobil veya bilgisayar ip adresi olmaz...


85200258
Genel Müdür
10 Temmuz 2024 14:11
Kardeşim hesabını kiralıyanlarin da banka hesabını ayrı bir cihaz ve ayrı bir IP den kullanıyorlar. Yani bu savunman çok da sağlam bir zemine oturmuyor. Şimdi dolandırıcılar senin maaş, para olan bir hesabin veya kredi kartı olan hesabi patlatsalar sende mağdur olarak değerlendirdilirsin. Ayrıca arkadaş hakim olduğu için değil bir polis olarak inandırıcı gelmediğini belirtmek için kullanmış " kanaat getirme " söylemini. Açık söylemek gerekirse çok olası birşeyden bahsetmiyorsun. Eğer bir hata yaptıysan bu senaryon da çok açık var.

bahtsizinsan
Aday Memur
10 Temmuz 2024 15:01
Suçun yok ise ortaya çıkar merak etme. Ama bu suça ortak olup , kendini aklama çabasına giriyorsan başın çok fazla yanar. Çünkü IBAN kiralayıp, işin içinden çıkmak için benim haberim yoktu , bu hesabı kullanmıyordum sözleri genel savunma cümleleri. Ki banka hesabının başka telefon veya cihazda açılma ihtimali yok denecek kadar az. Eşleştirme için telefon onay kodu gerekiyor vs... Mahkeme de ne diyeyim diye soracak kadar da rahatsan , masum olduğunu düşünmüyorum. Hakim senin sözüne yada masum duruşuna bakarak karar vermiyor. Hazırlanan dosya ve deliller neticesinde karar veriyor , ki siber suçlar bu konuda oldukça iyi çalışıyor.
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