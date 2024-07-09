Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Temmuz 2024 22:58
Polis Emeklileri Sadaka Değil Hakkını İstiyor

Polis Emeklileri olarak kimseden sadaka değil bizde.calisirken kesilen paramızı istiyoruz Lafa gelince Tüyü bitmemiş yetimin hakkı diyorlar biz emekliler hakkımızı helal etmiyoruz polis emeklisi olarak sayın bakanım dan bizlere destek olmalarını istiyoruz Duyun sesimizi Sayın bakanım Adalet bakanı nasil da çalışanın hakkını savunuyorsa bizimde İçişleri Bakanlığımiz var

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıÜniversite borçlanması2.şark söz verildiği gibi kalkacak mı?İcralık polisler tek başlık2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerLojman kira ücretlerine artış olacak mı?1 Temmuz'da resen ilişik kesmeRütbeli personel olabilmek için lisans mezunu olmak şart mı?

Sözlük

miras hukuku 1 intihal 1 olmazsa olmazınız nedir? 4 supporters 5 Bugün olanlar 2 güne bir tespit bırak 1 üç nokta 1 yıllık izin 2 yapay zeka ile dolandırıcılık 3 kır çiçeği 1

Son Haberler

Dışişleri'nden İsrail'e 'okullara saldırı' tepkisiİsrail Filistinlilerin sığındığı okulu bombaladı: Ölü ve yaralılar varBakan Kacır'dan, 'TÜBİTAK Staj Programı' paylaşımıBodrum'da büyük yangın! TSK helikopterleri destek veriyorCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye geldi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?